Son dakika: Irak'ta korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberleri... Irak'ın Basra kentinde meydana gelen patlamada can kayıplarının olduğu ve birçok kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Bölgeden gelen ilk bilgilerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Irak'ın Basra kentinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI
Irak'ta infilak eden bombanın etkileri çevredeki insanları derinden etkiledi. Meydana gelen korkunç patlamada 7 kişi hayatını kaybederken 9 kişinin de yaralandığı açıkladı.
Bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Detaylar gelecek...