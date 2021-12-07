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Son dakika: Irak'ta korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

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Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika: Irak’ta korkutan patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Irak'ın Basra kentinde meydana gelen patlamada can kayıplarının olduğu ve birçok kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Bölgeden gelen ilk bilgilerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ın Basra kentinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

Irak'ta infilak eden bombanın etkileri çevredeki insanları derinden etkiledi. Meydana gelen korkunç patlamada 7 kişi hayatını kaybederken 9 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Detaylar gelecek...

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