07 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Antalya yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Antalya okul tatil mi? Valilik uyardı Antalya’da yarın okul var mı?

Antalya yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Antalya okul tatil mi? Valilik uyardı Antalya’da yarın okul var mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
ABONE OL
Antalya yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Antalya okul tatil mi? Valilik uyardı Antalya’da yarın okul var mı?

Antalya yarın okullar tatil mi? 8 Aralık Çarşamba Antalya okul tatil mi? Antalya’da yarın okul var mı? Valilikten hava durumuna ilişkin yapılan uyarının ardından Antalya’da 8 Aralık günü okulların tatil olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. Rüzgar ve fırtına nedeniyle Antalya Valiliği’nden konuyla ilgili uyarı yapılmıştı.

8 Aralık Antalya yarın okullar tatil mi? Antalya okul tatil mi? Antalya'da yarın okul var mı? Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada; kuvvetli fırtınanın etkili olacağına vurgu yapıldı ve vatandaşlar dikkatli olması konusunda uyarıldı. Okulların açık olup olmayacağı ise sorgulanmaya başlandı. Peki; fırtına nedeniyle 8 Aralık Antalya'da yarın okullar tatil mi?

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği'nden henüz okulların tatil olmasına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında detayları ahaber.com.tr adrsinden öğrenebilirsiniz.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın 07.12.2021 Salı sabah ilk saatlerden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-74 km/saat), yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına (75-88 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 08.12.2021 Çarşamba günü gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ANTALYA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA