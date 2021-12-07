Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tam gaz sürüyor! 2022’de bitecek
GÜNDEM İHA
Üsküdar Kız Kulesi restorasyon faaliyetleri tam gaz devam ediyor. 2022 senesinin bitimine doğru sona ermesi tahmin edilen çalışmaların son hali görüntülendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları geçen sene Eylül ayı içerisinde başlatıldı.
ARALIKSIZ SÜRÜYOR
2022 yılı Nisan ayı içerisinde tamamlanması beklenen restorasyon çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor.
Restorasyon çalışmaları kapsamında; Kız Kulesi'nin avlusu üzerindeki çatının kaldırılması ile özgün dendanlar ve seğirdim yollarının ortaya çıkarılması, avlu ile dışarıdaki zeminlerin tarihi kayıtlarda tespit edilen özgün malzemesine kavuşturulması gibi birçok detay yer alıyor.
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