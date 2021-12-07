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Son dakika: İstanbul'da isyan ettiren çalışma: D-100 karayolu daraltıldı! Kilometrelerce trafik oluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2021 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021
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Son dakika: İstanbul’da isyan ettiren çalışma: D-100 karayolu daraltıldı! Kilometrelerce trafik oluştu

Son dakika haberine göre "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" kapsamında başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolunda şerit sayısı düşürüldü. Çalışmalar nedeniyle daraltılan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İBB ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan alt geçit çalışmaları nedeniyle Maltepe - Bostancı mevkii D-100 karayolu Kadıköy istikametine kapatıldı.

Trafik akışı yan yoldan 3 şerit olarak gerçekleştirilmeye başlandı. İlk etabının 1 ay süreceği öğrenilen proje çalışmaları sonrası sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Öte yandan araç sürücülerinin ilerlemekte zorluk yaşadıkları uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi.

1 AY SÜRECEK
Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alt geçit çalışması nedeniyle 05.12.2021 tarihinden itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı.

1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal'dan başladı.


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