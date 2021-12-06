SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 6 Aralık 2021 vaka vefat ve aşılama rakamları

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR.'' ifadelerini kullandı.