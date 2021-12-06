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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 6 Aralık 2021 vaka vefat ve aşılama rakamları

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Giriş Tarihi: 06.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu | 6 Aralık 2021 vaka vefat ve aşılama rakamları

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 6 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan son verileri yorumladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 6 Aralık 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) vaka, vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 269 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir doz aşı yapıldığında bundan hepimiz mutluluk duyuyorduk. Aşılanmanın, toplumun tüm bireylerine karşı da görevimiz olduğunun farkındaydık. Şimdi ciddi artışların olmaması üzüntü verici. 30 ilde 2. doz oranı %75'in altında. AŞI ÖNEMİNİ KORUYOR.'' ifadelerini kullandı.

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