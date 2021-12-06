Emine Erdoğan'dan samimi açıklamalar: Başkan Siirt yemeklerini çok beğendi
Siirt’te “Demokrasi Konuşmaları” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan arasında samimi diyaloglar yaşandı. Katılımcıların tüm sorularına yanıt veren Emine Erdoğan, “Cumhurbaşkanımıza Siirt yemeklerini sevdirdiniz mi?" sorusu karşısında, “Başkan bize gelip gittikçe nişanlılık döneminden itibaren Siirt yemeklerimizi ikram ediyorduk. O da gerçekten çok beğendi.” cevabını verdi.
Siirt ziyareti kapsamında düzenlenen Demokrasi Konuşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın samimi diyaloğu gülümsetti. Çeşitli şehirlerden gelen katılımcıların soruları karşısında Emine Erdoğan'ın sıcak ve içten yanıtları ilgiyle karşılandı.
KARADENİZ YEMEKLERİNİ HİÇ BİLMEZDİM
Batman'dan Safiye Işık isimli bir katılımcının Erdoğan'ın "Şiir gibi yaşamımız var" sözlerini hatırlatması üzerine Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek, "Başıma iş açtın Sayın Başkan" diyerek tebessüme neden oldu. "Siz evde Siirt yemeklerini mi yoksa Karadeniz yemeklerini mi tercih ediyorsunuz? Cumhurbaşkanımıza Siirt yemeklerini sevdirdiniz mi?" sorusu üzerine ise Emine Erdoğan, evlendikleri zaman Karadeniz yemeklerini hiç bilmediğini kaydetti.
SİİRT'TE DOĞMADIM AMA HEP GURUR DUYDUM
Karadeniz yemeklerini hiç bilmediği halde kısa zamanda alıştığını ve severek yediğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bu arada tabii başkan da bize gelip gittikçe nişanlılık döneminden itibaren Siirt yemeklerimizi ikram ediyorduk. O da gerçekten çok beğendi." ifadelerini kullandı.
Siirt'te doğup ve büyümediğini ancak Siirtli olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Emine Erdoğan, Siirt yemeklerinin evlerinde her zaman olduğunu aktardı.
BİR KÖPEĞİMİZ, BİR KEDİMİZ VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve çocuklarının yemek seçme huyunun olmadığını dile getiren Emine Erdoğan, evde iki tarafın yemeğinin de severek yendiğini söyledi. Emine Erdoğan, Üsküdar'da bahçeli bir evde büyüdüğünü ve kedisi olduğunu belirtti. Dönem dönem farklı hayvanları sahiplendiklerini ifade eden Emine Erdoğan, oğlunun bir köpeğinin, torunlarının da kedilerinin olduğunu bildirdi. Evlerinde kedilerinin de bulunduğunu anlatan Emine Erdoğan, sahiplendiği "Leblebi" isimli engelli köpeğin de Ankara'da kendileriyle beraber olduğunu söyledi.
BAŞKAN'IM GELECEĞE DE TAŞINSIN
Emine Erdoğan, "Herkese tavsiye ederim. Satın almayı değil de hayvan barınaklarından hayvan edinirlerse hem kendileri hem çocukları için çok daha iyi olur." dedi. "Üzerinizdeki özel bir kumaş herhalde. Şalu şepik dediklerinden. Onu anlatır mısınız?" sorusunu detaylıca yanıtlayan Emine Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün gerçekten bir tevafuk oldu. Başkan'ın ne ceket giydiğini göremedim ben. Sonra Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bunun bir özelliği var. Bu, Siirt'e has Eruh ilçemizde yapılan bir dokuma. Eni çok dar. Geleneksel bir dokuma, keçi yününden sanıyorum. Yanlış söylemiyorum inşallah. Bu kumaşlarımız teşvik verilerek, Sayın Başkan'ım geleceğe de taşınsın istiyorum. Evet, şalu şepik kumaşından yapılan giysilerimiz bunlar. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek oldu."
YOLUNUZ, BAHTINIZ AÇIK OLSUN
Demokrasi Konuşmaları programına katılan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise HDP binasının önünde beklerken kendisine HDP'lilerin "Oğlun gelirse biz kulağımıza soğandan küpe takıp eşek gibi anıracağız" dediğini söyledi. Biçer, "Çocuğumu alınca ben kendilerine soğandan küpe yapıp getirdim ve sizde biraz delikanlılık varsa sözünüze yerine getirirsiniz dedim ama yapamadılar" diye konuştu. Emine Erdoğan da şu cevabı verdi:
"Yolunuz, bahtınız açık olsun, oğlunuza da selamlar, gözlerinden öpüyoruz. Allah sizden razı olsun. Diyarbakır'daki ve Türkiye'deki mağdur annelerin sözcüsü oldunuz, kendilerine güven getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Yolunuz tekrar açık olsun inşallah."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü yılbaşı kutlaması yasak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, gözaltına alındı mı?
- Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? 2022 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. ve son toplantı ne zaman?
- Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…
- Ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç liraya satılıyor?
- Cihan bebek son sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te babasından şiddet gören 3 aylık bebek taburcu oldu mu?
- 15 tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB sömestr tatili takvimini açıkladı
- Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları!
- En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2022 asgari ücrete zam yüzde kaç olacak? İşte tahminler!
- Yapı Kredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu nedir?