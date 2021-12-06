Emine Erdoğan’dan samimi açıklamalar: Başkan Siirt yemeklerini çok beğendi

YOLUNUZ, BAHTINIZ AÇIK OLSUN

Demokrasi Konuşmaları programına katılan Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer ise HDP binasının önünde beklerken kendisine HDP'lilerin "Oğlun gelirse biz kulağımıza soğandan küpe takıp eşek gibi anıracağız" dediğini söyledi. Biçer, "Çocuğumu alınca ben kendilerine soğandan küpe yapıp getirdim ve sizde biraz delikanlılık varsa sözünüze yerine getirirsiniz dedim ama yapamadılar" diye konuştu. Emine Erdoğan da şu cevabı verdi:





"Yolunuz, bahtınız açık olsun, oğlunuza da selamlar, gözlerinden öpüyoruz. Allah sizden razı olsun. Diyarbakır'daki ve Türkiye'deki mağdur annelerin sözcüsü oldunuz, kendilerine güven getirdiniz. Allah sizden razı olsun. Yolunuz tekrar açık olsun inşallah."