İki şehir arası 30 dakika! Test sürüşleri başarıyla tamamlandı

X-ray cihazlarının da yerleştirileceği çalışmalarda sadece çevre düzenleme ile temizlik işleri kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu.