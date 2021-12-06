İki şehir arası 30 dakika! Test sürüşleri başarıyla tamamlandı
Test sürüşleri başarıyla tamamlanan Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren projesinde, Karaman Garı'nda YHT'ye uygun fiziki düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.
Karaman Tren Garı'nda açılış için çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.
Yürüyen merdivenler ve yolcu peronlarının daha önce yapıldığı garda, hızlı tren işletmesine yönelik cam seperatör, kabin ve yön levha işleri de tamamlandı.
X-ray cihazlarının da yerleştirileceği çalışmalarda sadece çevre düzenleme ile temizlik işleri kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Nisan ayı sonunda Ankara'dan Karaman'a kadar YHT ile test sürüşüne katılarak incelemelerde bulunmuştu.
Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.
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