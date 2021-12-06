Cihan bebek son sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te babasından şiddet gören 3 aylık bebek taburcu oldu mu?
Son dakika... Cihan bebek sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te babası tarafından darbedilen 3 aylık bebek beyin kanaması geçirmiş daha sonra yoğun bakıma alınmıştı. Bebeğin kaldırıldığı hastenede görev yapan beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, Cihan bebeğin sağlık durumu hakkında son dakika açıklamasında bulıundu. Peki, Cihan bebek son sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te babasından şiddet gören 3 aylık bebek taburcu oldu mu? İşte son durum...
Gaziantep'te babasından şiddet gören Cihan bebek sağlık durum nasıl? Yunus Göç isimli kişinin 3 aylık bebeğine uyguladığı şiddet videosu kısa sürede tepkilerin odağı oldu. Videonun yayılmasının ardından gözaltına alınan Yunus Göç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddet gören bebek ise Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, Cihan bebeğin son sağlık durumunu açıkladı. Peki, Cihan bebek son sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te babasından şiddet gören 3 aylık bebek taburcu oldu mu? İşte haberin detayları...
CİHAN BEBEK SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, yazılı açıklamasında, bebeğin kendilerine ulaştığında durumunun iyi olmadığını, beyinde kanamanın olduğunu bildirdi.
Hemen yoğun bakımda tedaviye aldıklarını ve bebeğin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Bebeğimizi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Neyse ki bebek de yoğun bakımda tedavilere olumlu cevap verdi. Tetkikler sonucu beyindeki kanamada artış saptamadık. Bulgularının stabil olması, beslenmesinin daha iyi olması üzerine birkaç gün önce de servise çıkarmıştık. Yaptığımız son kan tetkiklerinde bir problem görünmüyor. Solunum ve beslenmesi de iyi durumda. Beyninde kalıcı bir hasar da gözükmüyor. El, kol ve bacaklarını rahatlıkla hareket ettirebiliyor. Sağlığına kavuşan bebeğimizi taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii minik hastamızın kontrol ve takipleri devam edecek.'
Hastanenin genel müdürü Dr. Cengiz Bayram da bebeği sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Umarız bundan sonra yaşadığı travmaları unutacağı güzel bir hayatı olur." ifadelerini kullandı.
BABA TUTUKLANMIŞTI
Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.
Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.
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