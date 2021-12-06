Gaziantep'te babasından şiddet gören Cihan bebek sağlık durum nasıl? Yunus Göç isimli kişinin 3 aylık bebeğine uyguladığı şiddet videosu kısa sürede tepkilerin odağı oldu. Videonun yayılmasının ardından gözaltına alınan Yunus Göç tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddet gören bebek ise Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, Cihan bebeğin son sağlık durumunu açıkladı. Peki, Cihan bebek son sağlık durumu nasıl? Gaziantep'te babasından şiddet gören 3 aylık bebek taburcu oldu mu? İşte haberin detayları...

CİHAN BEBEK SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bebeğin tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde görevli beyin ve sinir cerrahisi uzmanı İsmail Demir, yazılı açıklamasında, bebeğin kendilerine ulaştığında durumunun iyi olmadığını, beyinde kanamanın olduğunu bildirdi.