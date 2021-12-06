Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Şeyh Al Sani ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dış politikada görüşmelerine devam etmek için Katar'a gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi ziyaret kapsamında Katarlı mevkidaşı Şeyh Al Sani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Sani ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Katar Dışişleri Bakanı kardeşim Şeyh Muhammed'le Stratejik Yüksek Komite 7. Toplantısı'nın hazırlıklarını yaptık. Savunma, ekonomi, eğitim, kültür ve sağlık dahil her alanda işbirliğimizi derinleştiriyoruz. Afganistan, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuları da ele aldık" ifadelerine yer verdi.
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.
İkili ilişkileri değerlendiren Çavuşoğlu, "Katar'la müstesna ve mükemmel ilişkilere sahibiz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, görüşmelerde iki ülkenin imzaya hazır olan belgelerini gözden geçirdiklerini ve daha önce imzalanan belgelerin uygulamalarını takip ettiklerini belirtti.
Türkiye ve Katar'ın savunma, ekonomi, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin derinleştiğini vurgulayan Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"Bölgesel konularda da dost ve kardeş Katar'la hemfikiriz, fikirdaş ülkeyiz. Afganistan'daki şartları çok iyi biliyoruz. Katar herkesten çok daha iyi biliyor. Katar'ın özellikle Afganistan'da barış ve bir anlaşma sağlanması için ne kadar çaba sarf ettiğini en yakından bilenlerdeniz. Ama şu andaki şartlarda Afgan halkının ciddi insani yardıma ihtiyacı var. Bu insani yardımları siyasi saiklerden bağımsız bir şekilde, uluslararası toplumun, Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Bu konuda Katar'ın duyarlılığının, Türkiye'nin duyarlılığının da örnek olması gerekiyor. İki hafta sonra İslamabad'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da bunu ele alacağız."
"TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ"
Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye'nin çeşitliliğiyle güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ve Türk ekonomisine güvendiklerini söyledi.
Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Doha'da düzenledikleri basın toplantısında, ikili görüşmelerinde Filistin meselesi, Suriye'deki gelişmeler ve Afganistan konusunun ele alındığını belirtti.
Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin stratejik ve istisnai bir ortaklık olduğunu, bu ilişkilerin her alanda gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Al Sani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla yarın Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın gerçekleşeceğini hatırlattı.
Katar Emiri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'daki siyasi ve insani durumu da görüşeceğini dile getiren Al Sani, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor." dedi.
Türk ekonomisiyle ilgili ise Katarlı Bakan Al Sani, şu ifadeleri kullandı:
"Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumları aşabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor."
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turu kapsamında yarın Doha'da olacağının hatırlatılması üzerine Al Sani, bu ziyaretlerin aynı güne rastlamasının tesadüf olduğunu söyledi.
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