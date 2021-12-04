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Eren Kış-6 operasyonlarında PKK'ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Eren Kış-6 operasyonlarında PKK’ya ağır darbe! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada "Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman jandarma personelimiz Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı." ifadeleri kullandı.

Eren Kış-6 operasyonları kapsamında, 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri teröristleri mağarada sıkıştırdı. Operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman jandarma personelimiz Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı." ifadelerine yer verildi.

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