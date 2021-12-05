Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Siirt’teki Demokrasi Konuşmaları’nda flaş açıklamalar

Katar ziyareti öncesi Siirt'e giderek çok sayıda açılışı gerçekleştiren Başkan Erdoğan, kanaat önderleri ve STK'ların da yer aldığı Demokrasi Konuşmaları programına katıldı. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti. Başkan Erdoğan, gerçekleştirilen programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle,



KILIÇDAROĞLU'NA HELALEŞME YANITI! "BENİM MİLLETİM BUNLARIN DA DEFTERİNİ DÜRECEKTİR"



Sözlerine terörle mücadele konusuna değinerek başlayan Başkan Erdoğan, "Az önce Süleyman Bey bana bir müjde verdi. Bir mağarada sıkıştırılan toplamda 9 terörist halledildi. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Er ya da geç bunları kazımadan bize durmak duraksamak yok. Her ne kadar Bay Kemal onların parlamentodaki temsilcileriyle el ele omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüse de onlar gibi bizler de görevimizi yapacağız. Benim milletim bunlarında defterini dürecektir. Bugünde burada Diyarbakır annelerimizden şehit annelerimize, azınlık temsilcilerimizden 28 Şubat mağdurlarına kadar herkesi dinleyeceğiz. Ellerinde gelse bugün hala Türkiye'yi yeniden zihniyeti ve uygulamalarıyla tek parti faşizmine geri döndürecekler. Ellerinden gelse bu milletin hangi inanca hangi kökene sahip olursa olsun kendileri gibi düşünmeyen herkesi imha edecekler. Hamdolsun başaramıyorlar, başaramayacaklar. Karanlığa asla teslim olmadık. Helalleşme diye ortaya atılanların buradaki kardeşlerimizden helallik almaları lazım. 1960 darbesinden 1980 darbesine 1997 postmodern darbesinden 15 Temmuz darbe girişimine uzanan bir utanç galerisinden geçerek geldiğimiz bu yer hepimiz için çok kıymetlidir" diye konuştu.