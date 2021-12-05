Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi! 2023 seçimleri vurgusu
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerini işaret eden Başkan Erdoğan, "Neler yaptığımızı millete anlatmamız lazım" dedi. İstanbul'da iş yapılmadığını ve vatandaşın hizmet alamadığını da vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir." şeklinde konuştu.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.
2023 seçimleri öncesinde AK Parti teşkilatlarının var gücüyle çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Neler yaptığımızı millete anlatmamız lazım" dedi.
"2023 HEYECANI KURULUŞUMUZDAKİ GİBİ OLMALI"
Sapanca'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, "Değerli kadeşlerim 2023 mücadelemiz adeta partimizin kuruluşundaki o heyecan ve o coşkuyla neyse şuanda da 2023 yürüyüşü aynı heyacanın bir göstergesi olmalıdır. onun için çok yoğun bir çalışma içerisinde olmamız, 19 yıl içinde neler yaptıysak bu yaptıklarımızı tüm millete mâl etmeliyiz. Hala neler yaptığımız bilmeyenler var. Bunları milletimize anlatmamız lazım." şeklinde konuştu.
"İSTANBUL'A ÇİVİ ÇAKILMADI"
Başkan Erdoğan açıklamalarında İstanbul'da vatandaşın hizmet alamadığını ve iş yapılmadığını vurguladı.
İstanbul'un lokomotif haline gelmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Her vatandaş AK Parti eğitim de yaptı, ulaşım da yaptı bütün bunlarla beraber tarım da yaptı dış politika da yaptı. Bunlarla birlikte milletimiz sağına baktığında soluna baktığında bunlar artık bizim eserimiz demeli. Bunun için İstanbul bu işin lokomotifi durumunda olmalı. Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor. Ağaç ekilmiyor. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşun dirilişin olması, başta İstanbul olmak üzere kazanmamız lazım." ifadelerine yer verdi.
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