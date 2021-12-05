Son dakika: Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatına seslendi! 2023 seçimleri vurgusu

İstanbul'un lokomotif haline gelmesi gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Her vatandaş AK Parti eğitim de yaptı, ulaşım da yaptı bütün bunlarla beraber tarım da yaptı dış politika da yaptı. Bunlarla birlikte milletimiz sağına baktığında soluna baktığında bunlar artık bizim eserimiz demeli. Bunun için İstanbul bu işin lokomotifi durumunda olmalı. Türkiye'nin şu anda 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023 ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibini bulması lazım. Bu da AK Parti'dir. Seçimlerden bu yana İstanbul'da çivi çakılmıyor. Ağaç ekilmiyor. 2023 ile birlikte yeniden bir doğuşun dirilişin olması, başta İstanbul olmak üzere kazanmamız lazım." ifadelerine yer verdi.

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