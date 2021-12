Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalar

TERÖRLE MÜCADELE

Devletimizin tüm birimlerinin bu konudaki kararlılığı tamdır. Ya hukuk, demokrasi ve anayasa içinde kalacaklar. Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacak. Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecek. Ya da yargıya hesap vermekten kaçamaycaklardır. Ülkemizde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer olmadığını buradan altını çiziyorum.

Bizim terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz bile yoktur. Bizim bir daha asla himmet, hizmet diyerek gençleri mankurtlaştıran günümüzün haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Ne sebeple olursa olsun elinden tutamadığımız her bir gencin vebali bizim ve sizin üzerindedir. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, her zemin ve her fırsatta Türkiye olacağız. Allah'ın izniyle bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Gayret gösterirsek Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine mani olamaz. Ben sayın kanaat önderlerine, hocalarıma güveniyorum.