Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalar

YÜZDE 52 İÇİN NASIL GAYRİ MİLLİ DERSİNİZ?

2023'e giden süreçte millete hiçbir şey vaat edemeyenler bu açıklamalarla Türkiye'yi gererek, insanlarımızı kutuplaştırarak kapatmaya çalışıyor. Kalkıpta bu ülkede yüzde 52 oy ile Cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayri milli kabul eden ben zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyorum. Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli kabul edersiniz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Girdiği bütün seçimlerden kaybederek çıkan bu zihniyetin ulaşacağı yer ne olduğunu benim değerli kardeşlerim siz bilirsiniz. "Benden sonra tufan" mantığıyla daha da çirkefleşeceği anlaşılıyor. Bu oyuna asla düşemeyiz. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz.

Her zaman söylüyorum. Aynı düşünmek aynı fikirleri paylaşmak meselelere aynı pencereden bakmak zorunda değiliz. Aynı ülkenin vatandaşları olarak birbirimizi anlamak, dinlemek, birbirimizle empati kurmak zorundayız. Bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.

Alt yapı ve üst yapının yanı sıra temel hak ve özgürlüklerde de bu büyük dönüşüme imza attık. Nobran diline biz son verdik. İnkar politikalarını ret politikalarını bir daha geri gelmemek üzere terk ettik. Çok önemli reformlar gerçekleştirdik.