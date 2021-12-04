Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Sivil Toplum Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamalarda "Kamu görevlilerin tehdit edilmesi, milli kurumların yıpratılması, şehit yakınlarımıza edepsizlik yapılması örneklerden sadece birkaçıdır. Bu ülkede yüzde 52'yi gayri milli ilan eden zihniyeti milletime havale ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"DAHA DA GÜÇLENİYORUZ"
Siirt'e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.Birileri Ankara'nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken biz 81 ilimizi 10-15 kez ziyaret ettik. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla kapısı çalınan ev, hali hatrı sorulmadık kişi bırakmamak için ter döktük. İlim, irfan, liyakat sahibi hocalarımızla, kanaat önderlerimizle görüşmeler yapıyoruz. Toplumumuzun her kesimiyle bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu toplantılardan gerçekten çok verim aldık.
YÜZDE 52 İÇİN NASIL GAYRİ MİLLİ DERSİNİZ?
2023'e giden süreçte millete hiçbir şey vaat edemeyenler bu açıklamalarla Türkiye'yi gererek, insanlarımızı kutuplaştırarak kapatmaya çalışıyor. Kalkıpta bu ülkede yüzde 52 oy ile Cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayri milli kabul eden ben zihniyeti milletimizin takdirine bırakıyorum. Yüzde 52'yi siz nasıl gayri milli kabul edersiniz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Girdiği bütün seçimlerden kaybederek çıkan bu zihniyetin ulaşacağı yer ne olduğunu benim değerli kardeşlerim siz bilirsiniz. "Benden sonra tufan" mantığıyla daha da çirkefleşeceği anlaşılıyor. Bu oyuna asla düşemeyiz. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz.
Her zaman söylüyorum. Aynı düşünmek aynı fikirleri paylaşmak meselelere aynı pencereden bakmak zorunda değiliz. Aynı ülkenin vatandaşları olarak birbirimizi anlamak, dinlemek, birbirimizle empati kurmak zorundayız. Bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.
Alt yapı ve üst yapının yanı sıra temel hak ve özgürlüklerde de bu büyük dönüşüme imza attık. Nobran diline biz son verdik. İnkar politikalarını ret politikalarını bir daha geri gelmemek üzere terk ettik. Çok önemli reformlar gerçekleştirdik.
TERÖRLE MÜCADELE
Devletimizin tüm birimlerinin bu konudaki kararlılığı tamdır. Ya hukuk, demokrasi ve anayasa içinde kalacaklar. Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça kim bilir daha ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacak. Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecek. Ya da yargıya hesap vermekten kaçamaycaklardır. Ülkemizde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer olmadığını buradan altını çiziyorum.
Bizim terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir gencimiz bile yoktur. Bizim bir daha asla himmet, hizmet diyerek gençleri mankurtlaştıran günümüzün haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Ne sebeple olursa olsun elinden tutamadığımız her bir gencin vebali bizim ve sizin üzerindedir. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, her zemin ve her fırsatta Türkiye olacağız. Allah'ın izniyle bizi kimse yolumuzdan alıkoyamaz. Gayret gösterirsek Türkiye'nin büyümesine, güçlenmesine mani olamaz. Ben sayın kanaat önderlerine, hocalarıma güveniyorum.
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