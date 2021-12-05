Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 Aralık mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara seçme seçilme hakkı verilen 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir video mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan "Türkiye, istiklal harbimizde destan yazan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden önce vermiştir" ifadelerini kullandı.

"BİZ GERÇEK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kadınların siyasette temsil oranının AK Parti döneminde yükseldiğini vurgulayan Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendisini istismar etme peşindeyken biz gerçek hak ve özgürlüklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte kadınlarımızın sorunlarına çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.