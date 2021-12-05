7 sene önce 2 hafta HDP binasına girdi! Sonra ortadan kayboldu

Çocuklarının terör örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırıldığı nedeniyle 3 Eylül 2019 tarihinde çeşitli şehirlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı 'evlat nöbeti' 824. gününde de devam ediyor.

BABASI SESLENDİ ' TESLİM OL'

Tekirdağ'dan eşi Memduh Kaman ve oğlu Muhammet Emin ile evlat nöbetini sürdüren anne Emine Kaman, oğlu Abdülkadir'e 'teslim ol' çağrısında bulundu.

7 YILDIR YOK

Oğlunun 7 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Esmer Kaman, oğlunun yaşayıp, yaşamadığını bilmediğini ifade etti.

Kaman, "Oğlumu bulurum umuduyla buraya geldim. Oğlum sadece iki hafta HDP'nin içine girmiş. Bizim haberimiz yoktu. Biz defalarca oraya gittik inkar ettiler. Oğlumun ne ölüsünü, ne de dirisini söylemediler. Sabah işe gidiyorum diye evden çıktı, bir daha oğlum eve geri dönmedi. Oğlum, kurban olurum, ne olur geri dön. Seni çok seviyoruz. Eğer yaşıyorsan, beni duyabiliyorsan, görebiliyorsan ben buradayım seni bekliyorum" dedi.