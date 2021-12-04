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Sağlık Bakanlığı 4 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

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Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Sağlık Bakanlığı 4 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu | Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü vaka sayısı ne kadar?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, 4 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de kaç kişi koronavirüse yakalandı? Kaç vatandaşımız Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte tüm detaylarıyla 4 Aralık 2021 vaka ve vefat tablosu...

SON DAKİKA HABERLERİ | Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN VAKA TABLOSU

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'KALABALIK ORTAM' UYARISI

Günlük Kovid-19 tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, ''Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

3 ARALIK

2 ARALIK

1 ARALIK

30 KASIM

29 KASIM

28 KASIM

27 KASIM

26 KASIM

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