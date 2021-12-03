Antalya’da boşandığı eşini öldürdükten sonra kardeşlerini yaralayan zanlı tutuklandı

Ailesiyle birlikte yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki evine giden M.A, pompalı tüfekle boşandığı eşi ile duruma müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a kurşun yağdırmıştı.