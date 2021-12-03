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Antalya'da boşandığı eşini öldürdükten sonra kardeşlerini yaralayan zanlı tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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Antalya’da boşandığı eşini öldürdükten sonra kardeşlerini yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayın akabinde gözaltına alınan M.A'nın korakoldaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ailesiyle birlikte yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'ndeki evine giden M.A, pompalı tüfekle boşandığı eşi ile duruma müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a kurşun yağdırmıştı.

Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırılmıştı.

M.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, gündüz saatlerinde çocuklarını gördüğünü, akşam tekrar görmeye gittiğinde eski kayınbiraderlerinin buna izin vermemesi üzerine olayın yaşandığını ileri sürdüğü öğrenilmişti.

İki çocuk annesi ve Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.

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