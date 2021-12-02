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Aylin Alkutay olayı nedir? Kadın cinayetine kurban giden Aylin Alkutay kimdir, nasıl öldü?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2021
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Aylin Alkutay olayı nedir? Kadın cinayetine kurban giden Aylin Alkutay kimdir, nasıl öldü?

Aylin Alkutay olayı nedir? Kadın cinayetine kurban giden Aylin Alkutay kimdir, nasıl öldü? Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden Aylin Alkutay ismi gündem oldu. Alkutay’ın güvenlik görevlisi olan eski eşi Mustafa Ayata tarafından kurusıkıdan bozma tabancayla öldürüldüğü öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Aylin Alkutay kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Aylin Alkutay kimdir, nasıl öldü? Aylin Alkutay olayı nedir? Antalya'da eski eşi tarafından öldürülen Aylin Alkutay'ın kim olduğu ve öldürülmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Antalya'da dün akşam yaşanan olayda, Aylin Alkutay isimli bir genç kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Genç kadının iki kardeşi de yaralandı.

AYLİN ALKUTAY KİMDİR?

Aylin Alkutay'ın, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.

AYLİN ALKUTAY OLAYI NEDİR?

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Aylin Alkutay (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı.

Aylin Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olan Mehmet A., ise suç aletiyle gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından Alkutay'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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