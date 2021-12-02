Aylin Alkutay olayı nedir? Kadın cinayetine kurban giden Aylin Alkutay kimdir, nasıl öldü?

Aylin Alkutay kimdir, nasıl öldü? Aylin Alkutay olayı nedir? Antalya'da eski eşi tarafından öldürülen Aylin Alkutay'ın kim olduğu ve öldürülmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Antalya'da dün akşam yaşanan olayda, Aylin Alkutay isimli bir genç kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Genç kadının iki kardeşi de yaralandı.