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Son dakika: AK Parti kurucularından Güldal Akşit'e son veda! TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

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Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Son dakika: AK Parti kurucularından Güldal Akşit’e son veda! TBMM’de cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberine göre koronavirüs nedeniyle 61 yaşında vefat eden Güldal Akşit, AK Parti'nin kurucularından ve önde gelen isimlerindendi. Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Güldal Akşit, 61 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

BAKAN YANIK: ÇOK MÜSTESNA BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ
A Haber canlı yayınında katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık Güldal'ı anlattı.

Bakan Yanık, "Çok üzgünüm. Güldal Hanım, benim AK Parti'de ilk tanıdığım isimlerden birisidir. Kibarlığı, insanlığı, görgüsü çok müstesna bir yerde büyüğümüzdü." ifadelerini kullandı.



GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?
Güldal Akşit, 1960 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Çalışma hayatına avukat olarak başladı.

Güldal Akşit, Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıydı. Siyasete çok da uzak değildi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI
2002 genel seçimlerinde girdiği Meclis'te iki dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekilliği sıralarının ardından bakanlık koltuğuna oturdu. 58'inci hükümette Turizm Bakanı, 59'uncu hükümette önce Turizm Bakanı, daha sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 9 Nisan 2009 tarihinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçilen Güldal Akşit, iki yıl boyunca bu göreve kaldı. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulundu.

Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil AK Parti Genel Merkezi'nde de görevler üstlendi Akşit. Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2011- 2014 tarihleri arasında Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etti.

Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit kim? GÜLDAL AKŞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI, NERELİ? ESKİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI GÜLDAL AKŞİT KİM?

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