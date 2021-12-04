Son dakika: AK Parti kurucularından Güldal Akşit'e son veda! TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Son dakika haberine göre koronavirüs nedeniyle 61 yaşında vefat eden Güldal Akşit, AK Parti'nin kurucularından ve önde gelen isimlerindendi. Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak.
Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılınacak.
BAKAN YANIK: ÇOK MÜSTESNA BİR BÜYÜĞÜMÜZDÜ
A Haber canlı yayınında katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık Güldal'ı anlattı.
Bakan Yanık, "Çok üzgünüm. Güldal Hanım, benim AK Parti'de ilk tanıdığım isimlerden birisidir. Kibarlığı, insanlığı, görgüsü çok müstesna bir yerde büyüğümüzdü." ifadelerini kullandı.
GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?
Güldal Akşit, 1960 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Çalışma hayatına avukat olarak başladı.
Güldal Akşit, Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıydı. Siyasete çok da uzak değildi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.
İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI
2002 genel seçimlerinde girdiği Meclis'te iki dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.
Milletvekilliği sıralarının ardından bakanlık koltuğuna oturdu. 58'inci hükümette Turizm Bakanı, 59'uncu hükümette önce Turizm Bakanı, daha sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 9 Nisan 2009 tarihinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçilen Güldal Akşit, iki yıl boyunca bu göreve kaldı. Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulundu.
Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil AK Parti Genel Merkezi'nde de görevler üstlendi Akşit. Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2011- 2014 tarihleri arasında Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. Genel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları
- Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?
- AÖL sınavı bugün mü? 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınavlar online mı olacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...
- 4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?
- Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar...
- Memur enflasyon farkı zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur enflasyon farkı belli oldu mu, açıklandı mı? İşte hesaplama yöntemi...
- Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum
- Sağlık çalışanlarına seyyanen zam son dakika var mı? Sağlık çalışanlarına ek zam gelecek mi?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre tıp tarihindeki ağır insan yaklaşık kaç kiloydu?