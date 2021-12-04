Son dakika: AK Parti kurucularından Güldal Akşit’e son veda! TBMM’de cenaze töreni düzenlendi







GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit, 1960 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Çalışma hayatına avukat olarak başladı.

Güldal Akşit, Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıydı. Siyasete çok da uzak değildi. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı.

İKİ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

2002 genel seçimlerinde girdiği Meclis'te iki dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekilliği sıralarının ardından bakanlık koltuğuna oturdu. 58'inci hükümette Turizm Bakanı, 59'uncu hükümette önce Turizm Bakanı, daha sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.