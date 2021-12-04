81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 933 kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 52 bin 401 personelin katılımıyla yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, aranan 933 kişinin yakalandığını, 92 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.
Halkın yoğun bulunduğu, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, metruk binalar, alışveriş merkezleri girişleri ve çevreleri olmak üzere 9 bin 543 noktada; 52 bin 401 personel ve 241 dedektör köpek ile uygulama yapıldı.
92 GÖZALTI
8 bin 753 metruk bina ve 7 bin 399 park-bahçenin kontrol edildiği, 17 bin 862 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 286 umuma açık yere işlem yapıldı. Kontrollerde, 933 aranan kişi yakalandı, 5'i çocuk olmak üzere toplam 22 kayıp kişi bulundu. 401 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 92 şüpheli gözaltına alındı.
Uygulamada 124 bin 176 araç kontrol edildi, 5 bin 79 araca işlem yapıldı, 678 araç trafikten menedildi, 13 aranan araç bulundu.
Ayrıca çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1590 paket kaçak sigara, 9 bin 480 makaron, 3 bin 967 litre kaçak-sahte içki, 15 tarihi eser ele geçirildi. Uygulamada ayrıca devre mülk-tatil sektöründe faaliyet yürüten 150 işletme denetlendi.
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