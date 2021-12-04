81 ilde ’Türkiye Güven Huzur’ uygulaması: 933 kişi yakalandı

Halkın yoğun bulunduğu, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, metruk binalar, alışveriş merkezleri girişleri ve çevreleri olmak üzere 9 bin 543 noktada; 52 bin 401 personel ve 241 dedektör köpek ile uygulama yapıldı.