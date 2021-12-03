Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit kim?
Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Bir süredir tedavi gören Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit vefat etti. Akşit’in vefat etmesinin ardından Güldal Akşit kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Malatya doğumlu Akşit, AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
Güldal Akşit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Eski Kültür ve Turizm Bakanı Güldal Akşit vefat etti. AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Güldal Akşit, 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabinede görev yapmıştı. Peki; Güldal Akşit kim?
GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?
Güldal AKŞİT, 1960'ta Malatya'da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak...
Güldal AKŞİT, 1960'ta Malatya'da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyesidir.
22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT;
9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.
12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.
Türkiye'de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.
Ayrıca STK'larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.
AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT;
08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.
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