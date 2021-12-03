03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2021
ABONE OL
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun acı günü

Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü vefat etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA