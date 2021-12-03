Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun acı günü

İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun.