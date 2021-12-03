Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun acı günü
Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü vefat etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun.