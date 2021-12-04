Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon: 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi







Başka bir operasyonda ise yine İran'dan gelen bir yolcunun valizinde, x - ray cihazı ile kontrol sırasında şüpheli derecede yoğunluğa rastlandı.

Valizlerde yapılan aramada botoks malzemeleri bulunan şişeler ve enjektörler ele geçirildi. Toplamda 2 bin ampül botoks malzemesi ve enjektör ele geçirildi.