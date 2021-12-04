Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon: 3 milyon TL’lik ürün ele geçirildi
İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu ve kaçak ticari eşya yakalamaya yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışından Türkiye’ye getirilen 14 kilogram esrar, 2 bin adet botoks malzemesi, 2 bin paket sigara, bin 500 adet elektronik sigara, cep telefonları, kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ve tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarla ele geçirilen ürünlerin yaklaşık 3 milyon Türk Lirası değerinde olduğu öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, havalimanına gelen yolcu ve uçaklar analiz edildi. Riskli görülen ve İran'dan geldiği belirlenen iki şahsın, ekiplerce bagajları x -ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.
Ayrıca şahıslar, valizlerle çıkış yaptıkları sırada durdurularak arandı. Yapılan aramada valizlerin astarlarına gizlenmiş halde 2 paket halinde esrar olduğu görüldü. Devam eden çalışmalarda toplamda 14 kilogram esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.
Başka bir operasyonda ise yine İran'dan gelen bir yolcunun valizinde, x - ray cihazı ile kontrol sırasında şüpheli derecede yoğunluğa rastlandı.
Valizlerde yapılan aramada botoks malzemeleri bulunan şişeler ve enjektörler ele geçirildi. Toplamda 2 bin ampül botoks malzemesi ve enjektör ele geçirildi.
Dört ayrı operasyonlar kapsamında havalimanı içerisindeki yolcuların valizlerinde yapılan aramalarda 2 bin paket sigara ile bin 500 adet elektronik sigara ele geçirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık lise 1. dönem sınavı ne zaman bitiyor? MEB takvimi!
- ÇAKILDI! Bitcoin neden düştü, yeniden yükselecek mi? 4 Aralık kripto paralarda son durum nedir? BTC ve altcoinler...
- AÖL sınav giriş ekranı: 2021-2022 AÖL 1. dönem online sınav öğrenci girişi nasıl yapılır? Sınav süresi kaç dakika?
- Altın fiyatları için kritik tarih! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 4 Aralık gram, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı...
- AÖL sınavına nereden, nasıl giriş yapılır? 2021 1. dönem açık lise sınavı ne zaman bitecek? İşte online sınav detayları
- Zamlar netleşti! Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı ne oldu?
- AÖL sınavı bugün mü? 2021 AÖL 1. dönem sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınavlar online mı olacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi mesleklere verilecek? Başkan Erdoğan duyurdu...
- 4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?
- Öğretmen Meslek Kanunu nedir, ne zaman çıkacak? 2022 Öğretmen Meslek Kanunu için açıklamalar...
- Memur enflasyon farkı zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 memur enflasyon farkı belli oldu mu, açıklandı mı? İşte hesaplama yöntemi...
- Bitcoin neden düşüyor 2021? 4 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum