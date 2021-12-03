Son dakika: Tümamiral Mesut Özel’in alıkonulmasına ilişkin davada eski yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran’a müebbet hapis

TELEGRAM YAZIŞMALARI ELE VERDİ

Dava dosyasında Cansaran'ın darbe girişimi sırasında tabur komutanı olan Zafer Gümüş ile hareket ettiği, gece boyunca gidilen tüm yerlere Gümüş ile birlikte gittiği, 1'inci Ordu Komutanlığına bağlı askeri cezaevi, kışladaki helikopter pisti ve 1 nolu nizamiyedeki icrayı bizzat Gümüş'le birlikte yaptığı, diğer sanıkları da yönlendirdiği belirtiliyor.



Darbe gecesi Telegram yazışmalarında Cansaran'ın "Abi ben İstanbul'dayım. Darbe yapılıyor. Yeter, anlayın ciddiyeti", "Arkadaşlar sıkıyönetim ilan edildi anlayın, tutukluları bekliyorum" şeklinde yazışmalar yaptığı kaydediliyor.