İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu hastanede tehditler savurdu: Arkadaşın ismini alın! Ben kimim lan? Sorarım sana beyaz kodu
İYİ Parti'li Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu gittiği Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde sağlık çalışanına tehditler savururken hastanede olay çıkardı. İlçe Başkanı Ofluoğlu'nun "Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" sözleriyle tehditler savurması akıllara şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı getirdi. İşte o anlar...
,İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu bilinmeyen bir nedenle olay çıkardı.
Ofluoğlu'nun olay çıkardığı sırada sağlık çalışanı beyaz kod vereceğini söyledi.
BEN KİMİM LAN?
Bunun üzerine sağlık çalışanına tehditler savuran İYİ Parti'li Ofluoğlu, "Ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle konuştuğunun farkıdan mısın? Ben kimim lan? Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" dedi.
"ARKADAŞIN İSMİNİ ALIN"
Sağlık çalışanına sesini yükselterek tehditler savuran Ofluoğlu, "Arkadaşın ismini cismini alın bana" ifadelerini kullandı.
LÜTFÜ TÜRKKAN DA ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR ETMİŞTİ
Ofluoğlu'nun sağlık çalışanını sesini yükselterek tehdit etmesi akıllara şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ı getirdi.
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