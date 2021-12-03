İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu hastanede tehditler savurdu: Arkadaşın ismini alın! Ben kimim lan? Sorarım sana beyaz kodu

BEN KİMİM LAN?

Bunun üzerine sağlık çalışanına tehditler savuran İYİ Parti'li Ofluoğlu, "Ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle konuştuğunun farkıdan mısın? Ben kimim lan? Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" dedi.