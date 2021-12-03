Son dakika: İYİ Parti’ye İzmir’de şok! Topluca istifa edip MHP’ye katıldılar

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin, emperyalist güçlerin oyununu bozduğunu ifade eden Şahin, "Türkiye 100 yıl önceki, 70 yıl önceki, 40 yıl önceki Türkiye değil. Kendi topunu, tüfeğini yapan, artık 5'inci nesil savaş uçağını yapan bir Türkiye var. Önümüzdeki engelleri yıkacağız." dedi.

Yeni katılımlarla güçlendiklerini kaydeden Şahin, "Allah izin verirse başarılı olacağız." diye konuştu.

Veysel Şahin, MHP'ye katılan 14 kişinin İYİ Parti Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Selçuk ve Bergama ilçe teşkilatlarından istifa ettiğini sözlerine ekledi.