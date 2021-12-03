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CHP'li belediyeden skandal takvim! Geziyi es geçmediler 15 Temmuz'u unuttular

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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CHP’li belediyeden skandal takvim! Geziyi es geçmediler 15 Temmuz’u unuttular

CHP bu defa Kırklareli Belediyesi vesilesiyle büyük bir skandala imza attı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun 2020 yılı için hazırlattığı takvimde Gezi kalkışmasına destek veren fotoğraflar yer alırken, hain darbe girişimi dolayısıyla resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz için parantez açılmadı. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezi parkı eylemlerini desteklediği her platformda dile getirirken 15 Temmuz hain darbe girişimine ise kontrollü darbe diyerek algı oluşturmaya çalıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu izinde hareket eden Kırklareli Belediyesi skandal takvime imza attı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu adına hazırlanan masa üstü takviminde yok yok.

GEZİ EYLEMLERİNİ TAKVİME İŞLEDİLER

Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda çevreye zarar verildi ve Türk bayrağı yakıldı. Gösterilerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile ve sözde KCK bayrağı asıldı. PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilere katılan gruplar barikat, taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilyelerle polise karşılık verdi. Türkiye milyonlarca lira zarara uğratıldı. Bütün bunlara rağmen Kırklareli Belediye hazırlamış olduğu takvim de gezi parkı eylemlerini unutmadı. 6 kadının çizildiği takvimde bir kadının eline "Diren Gezi" posteri yer aldığı görüldü.

GEZİ'Yİ UNUTMADI 15 TEMMUZ'U YOK SAYDI

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişimin de 251 şehit olurken, 2 bin 196 kişide gazi oldu. Hain darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin, dönemin Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacı olduğu teklifler de dahil 5 teklif birleştirildi. Görüşmelerin ardından 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edildi. Bütün bunlara rağmen bir skandala daha imza atan Kırklareli Belediye Başkanı hazırlatmış olduğu takvimde 15 Temmuz'u resmi tatil olarak göstermedi.

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