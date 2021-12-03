Bakanlıktan atamalara ilişkin son dakika açıklaması! Alınacak kişi sayısı duyuruldu! İşte engelli atamaları için verilen tarih...

"ENGELLİLER AİLELERİ TARAFINDAN ALINIP DIŞARIDA BİR YERE GÖTÜRÜLEMEZDİ"



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Bayrampaşa bizim evimiz. Biz en başından beri bütün sosyal hizmetlerimiz de, bütün hizmetlerimizde aslında sadece sosyal hizmet değil, bütün hizmetlerimizde yerel, genel ulaşım aklınıza gelebilecek bütün detaylarda insan odaklı yaklaşımı benimsiyoruz. Bugün katıldığımız programda konuşmacılardan Türkiye Sakatlar Federasyonu Genel Başkanımız Yusuf Bey beni ziyarete geldiğinde şöyle bir şey anlatmıştı dedi ki, ben küçükken annem sürekli benim ölmem için dua ederdi. Şimdi bir çocuk için bunun nasıl trajik bir şey olduğunu tahmin edersiniz. Yani anneniz sizi en çok seven size en çok koruyan sizden çok düşünen şahıs ölmeniz için dua ediyor. Çünkü kendisinden geriye kalırsa ona bakacak kimsenin olmayacağını bakıma muhtaç kalacağını, ihtiyaçlarının karşılanmayacağı düşünüyor anne.