Başkan Erdoğan Gaziantep'te üstüne basa basa söyledi: Bizim tek derdimiz ihracat
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreninde flaş açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomi politikasının yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, bütçedeki en büyük payın eğitime ayrıldığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde halka seslendi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Kurtuluşu asıl taçlandıran şehrin insanıdır. Gaziantep bu yolda öyle bir mesafe katetti ki örnek alınacak bir şehir oldu. Bu yeni mücadele döneminde en büyük katkıyı Gaziantep'ten bekliyoruz.
"KALKINMANIN TEMEL ŞARTLARINDAN BİRİ İŞ GÜCÜDÜR"
Bugün burada şehrimize okullar kazandıran, şehrin gelişimine katkı sağlayan iş insanlarımızla birlikteyiz. Şahsım ve milletim adına teşekkrü ediyroum. Rabbim işinize, kazancınıza bereket versin. Kalkınmanın temel şartlarından bir iş gücüdür. Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, nitelikli iş gücüdür.
Eskiler, 'Bağış yağış gibidir' der. Sizlerin de yaptığınız güzel işlerle örnek olacağınıza inanıyorum. Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet olur, huzur olur, güven olur ve güzellik olur. Buna karşılık aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde, zulüm, huzursuzluk ve çirkinlikler olur. Sadece 'Komşusunu aç yatarken tok yatan bizden değildir' emrini dünyaya hakim kılabilsek yer kürede tek bir mağdur kalmaz.
"DERSLİK SAYIMIZI 343 BİNDEN 601 BİNE YÜKSELTTİK"
Eğitim-öğretimi hep önceliklerimiz arasına aldık. Eskiden bizim evlatlarımız yurt dışına eğitime giderdi. Şimdi yurt dışından binlerce öğrenci eğitim için Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin kurtuluşunun eğitim-öğretimle insanlarımızın üretmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. 714 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Okullarda görev yapan öğretmenlerin 4'te 3'ü bizim dönemimizde göreve başladı.
"BÜTÇEMİZDEN EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRDIK"
Bütçemizden en büyük payı eğitime ayırdık. Bugün artık her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl bir insan kaynağına sahip Türkiye var. Devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi hedeflerine ulaştıracağız.
Gaziantep'in yatırım, üretim ve ihracat konusunda geldiği seviye hepimizin için iftihar duyulacak seviyededir. Küresel krizi fırsata çeviren Gaziantepli sanayicelirimiz sürekli yatırım yaparak ihracat yelpazesini artırdı. Kasım ayında bir önceki yıla göre ihracatı yüzde 30 artıran Gaziantep yıl sonunda 12 milyar dolarlık ihracatı bulacaktır.
"BİZİM TEK DERDİMİZ İHRACAT"
Bizim tek derdimiz ihracat, ihracat, ihracat... Yatırım, istihdam üretim ve ihracat üzerine kurulku politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen Gaziantep'e baksın.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZİANTEP'TE SERGİYİ GEZDİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Başkan Erdoğan'ın Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Sergisini gezdiği anları paylaştı. Şahin paylaşımına, ''Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni öncesi Milli Mücadelede Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Sergisini gezme fırsatı da bulduk. Cumhurbaşkanımız eserleri çok beğendi.'' notunu ekledi.
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