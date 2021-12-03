Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hasebiyle resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, ''Engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ediyor, hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Asıl meselenin fiziki değil kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'' ifadelerini kullandı.