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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hasebiyle resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, ''Engelli kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü yürekten tebrik ediyor, hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Asıl meselenin fiziki değil kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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