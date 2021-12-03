Bakanlık resmen duyurdu! Milyonlarca liralık destek hesaplarda! Kime ne kadar destek sağlanacak? Son dakika açıklaması geldi

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira olmak üzere toplamda 136 milyon 343 bin liralık destek ödemesinin hesaplara aktarmaya başladıklarını bildirdi.

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