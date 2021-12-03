Bakanlık resmen duyurdu! Milyonlarca liralık destek hesaplarda! Kime ne kadar destek sağlanacak? Son dakika açıklaması geldi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yaptığı son dakika açıklamasında 5 farklı kalemde toplam 138 milyon 343 bin liralık destek ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Peki ödemeler kimlere yapılacak? Destek ödemeleri ne kadar olacak? İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 5 farklı kalemde toplam 138 milyon 343 bin liralık destek ödemesinin hesaplara aktarmaya başladıklarını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımları Desteği kapsamında 90 milyon 540 bin,
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 11 milyon 51 bin,
Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 21 milyon 793 bin,
Hububat, Baklagil, Dane Mısır Fark Ödemesi kapsamında 10 milyon 73 bin,
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 4 milyon 885 bin lira olmak üzere toplamda 136 milyon 343 bin liralık destek ödemesinin hesaplara aktarmaya başladıklarını bildirdi.
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