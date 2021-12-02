Muharrem İnce’den bomba iddia: Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül

'ADAYLIK İÇİN TEKLİFLERE AÇIĞIM'



Millet İttifakı'na adaylık için göz kırpan İnce, ''Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir kural yok. Ben önce memleketi düşünüyorum. Millet İttifakı eğer ki anlaşamazsa beni cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilirler. '' açıklamasını yaptı.

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