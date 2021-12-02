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Muharrem İnce'den bomba iddia: Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül

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Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Muharrem İnce’den bomba iddia: Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olabileceğini değerlendirdi. İnce, ''Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum. '' ifadelerini kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir televizyon programında soruları yanıtladı. Millet İttifakı'nın adaylık tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



GÜL ADAY İDDİASI

Millet İttifakı'nın adaylığı ile ilgili konuşan İnce, ''Kılıçdaroğlu vaatlerde bulundu ama adayım demedi. Akşener, "Ben başbakan adayıyım" dedi. Ben en çok aday alan kişinin aday olmasını isterim. Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum. '' ifadelerini kullandı.

'ADAYLIK İÇİN TEKLİFLERE AÇIĞIM'

Millet İttifakı'na adaylık için göz kırpan İnce, ''Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olacak diye bir kural yok. Ben önce memleketi düşünüyorum. Millet İttifakı eğer ki anlaşamazsa beni cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilirler. '' açıklamasını yaptı.

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