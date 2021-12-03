Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sağlıkçılara 2022 seyyanen zam ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili görüşmelerin yoğun olarak devam ettiğini belirterek, "Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi. Açıklamanın ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte, Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sağlıkçılara 2022 seyyanen zam ne kadar, kaç TL?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?

Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.