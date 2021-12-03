Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sağlıkçılara 2022 seyyanen zam ne kadar, kaç TL?
Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışanın maaşlarına zam yapılacak. Zam yapılacak meslek grupları arasında yer alan sağlık çalışanlarının zam oranları merak ediliyor. Konu hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte, Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sağlıkçılara 2022 seyyanen zam ne kadar, kaç TL?
Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sağlıkçılara 2022 seyyanen zam ne kadar, kaç TL? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili görüşmelerin yoğun olarak devam ettiğini belirterek, "Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi. Açıklamanın ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İşte, Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sağlıkçılara 2022 seyyanen zam ne kadar, kaç TL?
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?
Hekimlere ek gösterge zammı, TBMM Genel Kurul'nda teklife eklenerek kabul edildi. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira ek gösterge zammı teklife eklendi ve kabul edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' ifadelerini kullandı. Henüz zam tarihi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı. İşte açıklamanın tamamı:
Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SEYYANEN ZAM VAR MI, OLACAK MI?
Sağlık çalışanlarına seyyanen zama yönelik açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- Sağlık çalışanlarına seyyanen zam var mı, olacak mı? Sağlıkçılara 2022 seyyanen zam ne kadar, kaç TL?
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