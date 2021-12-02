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Başkan Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

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Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Başkan Erdoğan, milli sporcuları kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.

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