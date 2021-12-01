01 Aralık 2021, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu: İran sınırında 1'i PKK/KCK'lı 5 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: İran sınırında 1’i PKK/KCK’lı 5 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nca İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı 5 kişinin yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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