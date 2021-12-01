Son dakika: MSB duyurdu: İran sınırında 1’i PKK/KCK’lı 5 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/4bYZ89NfZK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2021