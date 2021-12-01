Son dakika: MSB duyurdu: İran sınırında 1'i PKK/KCK'lı 5 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nca İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 1'i PKK/KCK'lı 5 kişinin yakalandığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
Van'da görevli hudut birliklerimiz, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/4bYZ89NfZK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2021