Gözler orada! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvuru takvimine göre; 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.