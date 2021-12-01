Gözler orada! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir?
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları sona erdi. 10 Kasım'da tamamlanan burs başvurularının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Aralık ayına girmemiz ile birlikte konu hakkında heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir? İşte cevaplar...
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir? İşte haberin detayları...
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvuru takvimine göre; 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS/KREDİ ALABİLİR Mİ?
Yalnızca örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs verilmektedir.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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