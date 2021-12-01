14. kattaki sır toplantının perde arkası belli oluyor! Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’mü?

Cumhur İttifakı "Noter tasdikli" bir evrak-ı şahaneyle, "Açıklayacağınız aday kim olursa olsun hakkında tek laf etmeyeceğiz" diye bunlara senet verse, yine de açıklamazlar.

Bu kadar da kararlı, bu kadar da uyanıklar. Yetmezmiş gibi Kılıçdaroğlu gibi de bir liderleri var. (Gördüğünüz gibi kurban olduğum Allah bunlara verdikçe veriyor. Ne diyelim, Allah daha beter etsin.)

İşin garibi, adaylarını kendilerine de söylemiyorlar.

Bir defasında Kılıçdaroğlu boşta bulunmuş, "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" demişti de, canlı yayında bunu öğrenen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Dedi mi, öyle bir şey var mı?" ifadeleriyle genel başkanı tahfif etmişti.

Sanırım adaylarının kim olacağını Genel Merkez'in 14. Kat sakinlerinden başka bilen yok.

Sabredeceğiz, cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağını Kılıçdaroğlu öğrendiğinde biz de öğrenmiş olacağız.

Soru şudur: Genel Merkez'in 14. Kat'ındakiler de adaylarının yıpranacağını düşündükleri için mi açıklamıyorlar?

Evet, fakat, açıklayacakları adayı, AK Parti ve MHP'lilerin yıpratacağından endişe ettiklerinden değil.

Çünkü 14. Kat sakinleri, CHP sosyolojisinin dış etkilere açık olmadığını gayet iyi biliyor. Şayet dışarıdan yıpratılmak söz konusu olsaydı, Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğundan beri girdiği seçimlerde yüzde 25'e demir atmazdı.

Demem o ki, CHP sosyolojisinin sadece içeriden, yani bizzat kendilerinden etkilendiğini gayet iyi biliyorlar.

Haliyle, cumhurbaşkanı adaylarını CHP sosyolojisinin yıpratmasından korumak için seçime çok kısa süre kala açıklayacaklar.

Plan bu!

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