CHP’li Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç’in bağış adı altında rüşvet çarkı

Başkan Sevinç, bu onarım ve inşaatlara izin için ise 'Beldemize bir durak yaptırdık. Durağı yapan T.Ö. isimli şahıs. Belediyenin de bu şahsa borcu var' diyerek bağış adı altında rüşvet istedi. Söz konusu durakları yapan gerçek kişilere ise ödeme yapılmadığı, bu nedenle belediyenin icralık olduğu öğrenildi.