Türkiye'de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler
Son dakika haberine göre: Dünyayı yeniden alarma geçiren Omicron virüsüne karşı önlemler alınmaya başlandı. Türkiye'de hem aşısızları hem aşılıları içeren hızlı bir tarama gündemde. Uzmanlar bu süreçte en temel kurallar olan 'maske-mesafe-hijyen' üçlüsünü hatırlatıp "Tam siper korunmalıyız" diyor.
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bilim insanlarının koronavirüsün bu varyantıyla ilgili ortaya koyacağı kesin sonuçlara kadar, 'tam korunma ve hızlı virüs taraması' öneriliyor.
Aşılama hızının dünya genelinde çok düşük olduğu bölgelerde koronavirüs hızlı mutasyona uğrayabiliyor. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle Afrika'da aşılama oranının çok düşük olması, virüsün değişim geçirmesine uygun altyapı sağlıyor. Omicron varyantının görüldüğü bölgelerde, aşılama oranının düşük olmasının yanı sıra, AIDS gibi riskli hastalık gruplarının çok olduğu belirtiliyor. Bu tür bölgelerde virüs riskli insan konağında 3-4 ay kalabiliyor. Normalde pozitiflik süresi ise 2-3 hafta.
Hürriyet'in haberine göre: Türkiye'de yapılan toplantılarda, yeni varyantın tanınması ve buna göre kararlar alınması değerlendiriliyor. Omicron'un yayılma ve öldürme hızı kadar, mevcut aşıların etkisi önemli. Uzmanlar, "Önce etkisine, yayılma hızına ve diğer ülkelerde görülme sıklığına bakarak, bir tavır geliştirmek gerekecek. Sadece aşısızları değil, aşılıları da içine alan bir hızlı tarama başlatmak ve bulaşın hızını takip edip, kesmek önemli" diyor.
ÜÇ AY GEREKECEK
Mevcut aşıların geliştirip değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Ancak aşılara bu varyanta karşı yeni antijenik özellikler yüklemek için en az üç ay gerekiyor. Aşıların dönüşümünün sağlanmasının ardından, gerekirse takvim yeniden belirlenecek. Aşının hangi aşamada kimlere, nasıl yapılacağının haritasını çıkarmak gerekecek.
TAM SİPER KORUNMA
Yapılan değerlendirmelerde, kış koşulları da dikkate alınarak, korunma konusunda eski reflekslere dönülmesi gerektiği vurgulanıyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin şart olduğu, gelişmelerin izlenerek, yeni varyant tam olarak anlaşıldıktan sonra, farklı önlemlere geçilebileceği belirtiliyor.
DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un 'yüksek küresel risk oluşturduğunu' açıklarken tüm dünya alarmda. Hızla yayılan virüsün son olarak Japonya'da ve Fransa'nın denizaşırı toprağı Hint Okyanusu'ndaki La Reunion adasında da görüldüğü bildirildi.
Özellikle yüksek aşılanma oranına sahip ülkelerde kısıtlamaların gevşetildiği bir dönemde ortaya çıkan yeni varyanta karşı eski sıkı önlemler bir bir geri geliyor.
İngiltere'de toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takmak yeniden zorunlu oldu. ABD'nin New York kentindeki caddelerde test merkezleri kuruldu.
Hollanda Afrika'dan gelen yolculara havalimanında tes yapmaya başladı. Nijerya gibi Afrika ülkelerinde aşılama hızlandı. Omicron vakalarının ilk olarak görüldüğü Güney Afrika, düzenlenen basın brifingiyle vaka üzerine yapılan gözlemleri paylaştı.
Uzmanlar, aşırı yorgunluk, kuru öksürük ve terleme olarak sıraladıkları Omicron varyantının, henüz veriler netleşmemiş olsa da aşılanmış kişilerde daha hafif atlatıldığını vurguladı.
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