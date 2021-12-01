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Türkiye'de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2021
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Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

Son dakika haberine göre: Dünyayı yeniden alarma geçiren Omicron virüsüne karşı önlemler alınmaya başlandı. Türkiye'de hem aşısızları hem aşılıları içeren hızlı bir tarama gündemde. Uzmanlar bu süreçte en temel kurallar olan 'maske-mesafe-hijyen' üçlüsünü hatırlatıp "Tam siper korunmalıyız" diyor.

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bilim insanlarının koronavirüsün bu varyantıyla ilgili ortaya koyacağı kesin sonuçlara kadar, 'tam korunma ve hızlı virüs taraması' öneriliyor.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

Aşılama hızının dünya genelinde çok düşük olduğu bölgelerde koronavirüs hızlı mutasyona uğrayabiliyor. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle Afrika'da aşılama oranının çok düşük olması, virüsün değişim geçirmesine uygun altyapı sağlıyor. Omicron varyantının görüldüğü bölgelerde, aşılama oranının düşük olmasının yanı sıra, AIDS gibi riskli hastalık gruplarının çok olduğu belirtiliyor. Bu tür bölgelerde virüs riskli insan konağında 3-4 ay kalabiliyor. Normalde pozitiflik süresi ise 2-3 hafta.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

Hürriyet'in haberine göre: Türkiye'de yapılan toplantılarda, yeni varyantın tanınması ve buna göre kararlar alınması değerlendiriliyor. Omicron'un yayılma ve öldürme hızı kadar, mevcut aşıların etkisi önemli. Uzmanlar, "Önce etkisine, yayılma hızına ve diğer ülkelerde görülme sıklığına bakarak, bir tavır geliştirmek gerekecek. Sadece aşısızları değil, aşılıları da içine alan bir hızlı tarama başlatmak ve bulaşın hızını takip edip, kesmek önemli" diyor.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

ÜÇ AY GEREKECEK

Mevcut aşıların geliştirip değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar başladı. Ancak aşılara bu varyanta karşı yeni antijenik özellikler yüklemek için en az üç ay gerekiyor. Aşıların dönüşümünün sağlanmasının ardından, gerekirse takvim yeniden belirlenecek. Aşının hangi aşamada kimlere, nasıl yapılacağının haritasını çıkarmak gerekecek.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

TAM SİPER KORUNMA

Yapılan değerlendirmelerde, kış koşulları da dikkate alınarak, korunma konusunda eski reflekslere dönülmesi gerektiği vurgulanıyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmenin şart olduğu, gelişmelerin izlenerek, yeni varyant tam olarak anlaşıldıktan sonra, farklı önlemlere geçilebileceği belirtiliyor.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

DÜNYA DİKEN ÜSTÜNDE

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un 'yüksek küresel risk oluşturduğunu' açıklarken tüm dünya alarmda. Hızla yayılan virüsün son olarak Japonya'da ve Fransa'nın denizaşırı toprağı Hint Okyanusu'ndaki La Reunion adasında da görüldüğü bildirildi.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

Özellikle yüksek aşılanma oranına sahip ülkelerde kısıtlamaların gevşetildiği bir dönemde ortaya çıkan yeni varyanta karşı eski sıkı önlemler bir bir geri geliyor.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

İngiltere'de toplu ulaşım araçları ve kapalı alanlarda maske takmak yeniden zorunlu oldu. ABD'nin New York kentindeki caddelerde test merkezleri kuruldu.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

Hollanda Afrika'dan gelen yolculara havalimanında tes yapmaya başladı. Nijerya gibi Afrika ülkelerinde aşılama hızlandı. Omicron vakalarının ilk olarak görüldüğü Güney Afrika, düzenlenen basın brifingiyle vaka üzerine yapılan gözlemleri paylaştı.

Türkiye’de Omicron hazırlığı! İşte masadaki önlemler

Uzmanlar, aşırı yorgunluk, kuru öksürük ve terleme olarak sıraladıkları Omicron varyantının, henüz veriler netleşmemiş olsa da aşılanmış kişilerde daha hafif atlatıldığını vurguladı.

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