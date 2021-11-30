Yunus Göç kimdir? Gaziantep'te bebeğini döven cani baba Yunus Göç tutuklandı mı?
Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı? Gaziantep'te bebeğini döven cani babanın görüntüleri izleyenleri şok etti. Olay, 28 Kasım 2021 Pazar akşamı Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 aylık Cihan bebek, babası tarafından öldüresiye dövüldü. Cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerin ardından Yunus Göç kimdir, tutuklandı mı soruları gündem oldu.
Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı? Gaziantep Şahinbey'de meydana gelen olayda; bir babanın bebeğini dövmesi ve bu korkunç görüntülerin ortaya çıkması sosyal medyada büyük tepki çekti. Cani babanın şiddetine maruz kalan 3 aylık bebeğin hayati tehlikesi devam ederken, baba Yunus Göç isimli şahıs gözaltına alındı. Peki; Yunus Göç kimdir?
YUNUS GÖÇ KİMDİR?
Gaziantep'te, bir babanın 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü defalarca tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki oluşurken, aldığı darbelerle ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren bebek hastanede tedavi altına alındı. 3 aylık bebeğin defalarca ve acımasızca tokatlayan baba ise gözaltına alındı.
Olay, 28 Kasım 2021 Pazar akşamı Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 2 aylık Cihan bebek, babası tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yürekleri sızlatan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortalık ayağa kalkarken, kafasında travmaya bağlı beyin kanaması geçiren bebek özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Cani babanın şiddetine maruz kalan 3 aylık bebeğin hayati tehlikesi devam ederken, baba Yunus Göç isimli şahıs gözaltına alındı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Gaziantep Valiliği, cani babanın gözaltına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ilimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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