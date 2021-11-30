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Son dakika: PKK'lı Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika... Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in koruması yakalandı. Teröristin ismi "Memed Amed" olarak açıklandı. Bu PKK'lının 2 askerimizi şehit ettiği de bildirildi. Operasyona ait bilgileri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

SON DAKİKA: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması yakalandı. Teröristin ismi Kod adı: "Memed Amed" olarak açıklandı.

Bu PKK'lının Şırnak'ta 2 askerimizi şehit ettiği de bildirildi. Operasyona ait bilgileri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

OPERASYON DETAYLARI

Aranan ve yakalanması gereken isim hakkında flaş detaylara A Haber'e ulaştı.

"Memed Amed" kod alı PKK'lının 2015 yılında Şanlıurfa sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor. Daha sonra pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılıyor.

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAF!

Güvenlik güçleri bu PKK'lının izini takip ediyor ve bir eve operasyon düzenleniyor evde dijital veriler elde ediliyor.

Bu veriler incelendiğinde ise bu PKK'lının KCK yürütme konsey üyesi Rıza Altun ve buna PKK'lı birçok teröristle fotoğrafları ortaya çıkıyor.

Soruşturma kapsamında PKK'ya bir operasyon gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda teslim olan PKK'lının verdiği ifade de çok önemli. Soruşturma iyice derinleşiyor. Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda PKK'lı terörist yakalanıyor. Bahoz Erdal kod alı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı da tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılıyor ve hemen sonrasında operasyon gerçekleşiyor.

BAHOZ ERDAL'IN KORUMASI ÇIKTI

Memed Amed'in Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını da yaptığı öğrenildi.

"MEMED AMED" TUTUKLANDI

Aynı zamanda bu teröristin birçok eyleme de karıştığı ortaya çıktı. Aralarında Biliştepe askeri üs bölgesi ve Beyaztepe üs bölgesinin yer aldığı bazı üs bölgelerine saldırı gerçekleştiriyor. Hakkari'de 2 askerimizi de şehit ediyor bu terörist. Diyarbakır'da yakalanmasının ardından mahkemeye sevk ediliyor ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAHOZ ERDAL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2016 yılında Suriye'de rejime karşı savaşan Tel Hamis Tugayları Sözcüsü Halid el Hasekavi, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından Fehman Hüseyin'in aracının havaya uçurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Hasekavi, terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in dün akşam 20.30'da Himo beldesinden Kamışlı'ya giderken hedef alındığını söyledi.

Fehman Hüseyin ile aralarında korumalarının da olduğu araçtaki en az 8 kişinin öldüğünü belirten Hasekavi, Suriye ve Türkiye halkına "müjde" olarak nitelendirdiği bu operasyonun uzun süren takip sonrası gerçekleştiğini ifade etti.

PKK’lı Bahoz Erdal’ın koruması yakalandı PKK'LI BAHOZ ERDAL'IN KORUMASI YAKALANDI

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