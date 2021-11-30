Son dakika: PKK'lı Bahoz Erdal'ın koruması yakalandı

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAF!

Güvenlik güçleri bu PKK'lının izini takip ediyor ve bir eve operasyon düzenleniyor evde dijital veriler elde ediliyor.

Bu veriler incelendiğinde ise bu PKK'lının KCK yürütme konsey üyesi Rıza Altun ve buna PKK'lı birçok teröristle fotoğrafları ortaya çıkıyor.

Soruşturma kapsamında PKK'ya bir operasyon gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda teslim olan PKK'lının verdiği ifade de çok önemli. Soruşturma iyice derinleşiyor. Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda PKK'lı terörist yakalanıyor. Bahoz Erdal kod alı Fehman Hüseyin'in korumalığını yaptığı da tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılıyor ve hemen sonrasında operasyon gerçekleşiyor.