1 Aralık Çarşamba okullarda tatil var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
1 Aralık Çarşamba okullarda tatil var mı, yok mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marmara Bölgesi'nde soğuk hava ve yağışın etkisini göstermesi sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dün ardı ardına gelen açıklamalar sonrasında okullar tatil edilmişti. Fırtına ve lodosun etkisini sürdürdüğü illerde vatandaşlar Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 1 Aralık Çarşamba okullarda tatil var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
1 Aralık Çarşamba okullarda tatil var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lodos, yurt genelinde etkisini sürdürürken, tatil haberleri peş peşe geliyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde yağışın etkisini göstermesi sonrasında veliler ve öğrenciler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 1 Aralık Çarşamba okullarda tatil var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. İşte o açıklama:
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;
İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.
İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.
Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle Yüz Yüze Eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Balıkesir Valiliği tarafından gece saatlerinde alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitime salı günü ara verildiği açıklandı. Çanakkale'de, yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lodos nedeniyle okulların Salı günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI YAPILDI
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahının ilk saatlerinden itibaren Ankara'da rüzgârın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın okulların tatil olup olmayacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylar haberimize eklenecektir.
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