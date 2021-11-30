1 Aralık Çarşamba okullarda tatil var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lodos, yurt genelinde etkisini sürdürürken, tatil haberleri peş peşe geliyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgesinde yağışın etkisini göstermesi sonrasında veliler ve öğrenciler okulların yarın tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 1 Aralık Çarşamba okullarda tatil var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...

İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. İşte o açıklama:

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.