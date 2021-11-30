Konya, Eskişehir, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Konya, Eskişehir, Aksaray'da tatil var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından lodos Türkiye'nin batısında etkisini gösteriyor. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza ulaştı. İşte, Konya, Eskişehir, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Konya, Eskişehir, Aksaray'da tatil var mı? Valilik açıklamaları...

BUGÜN KONYA'DA ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji, uyarıyı bu kez Konya için yaptı ve "Kuvvetli fırtına bekleniyor" dedi.

Açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) 30 Kasım 2021 Salı günü batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa ve üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Bölgemizi etkilemesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." denildi.