Konya, Eskişehir, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Konya, Eskişehir, Aksaray'da tatil var mı? Valilik açıklamaları...
Konya, Eskişehir, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Sağlık Bakanı Koca, ülke genelinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını duyurdu. Birçok ilden tatil haberi gelirken, 1 Aralık'ta tatil haberi olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Konya, Eskişehir, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Konya, Eskişehir, Aksaray'da tatil var mı? Valilik açıklamaları...
Konya, Eskişehir, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Konya, Eskişehir, Aksaray'da tatil var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından lodos Türkiye'nin batısında etkisini gösteriyor. Meteoroloji kırmızı kod uyarısı verirken, fırtına saate 80 kilometre hıza ulaştı. İşte, Konya, Eskişehir, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Konya, Eskişehir, Aksaray'da tatil var mı? Valilik açıklamaları...
BUGÜN KONYA'DA ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji, uyarıyı bu kez Konya için yaptı ve "Kuvvetli fırtına bekleniyor" dedi.
Açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde) 30 Kasım 2021 Salı günü batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa ve üzeri hızda esmesi beklenmektedir. Bölgemizi etkilemesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği; çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." denildi.
SAAT SAAT KONYA'DA HAVA DURUMU
Meteorolojinin son tahminlerine göre Konya kent merkezinde saat saat hava durumu şöyle:
Saat 09.00 – 12.00 arası: Sıcaklık 16 derece. Rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye çıkabilir.
Saat 12.00 – 15.00 arası: Sıcaklık 17 derece. Rüzgarın hızı saatte 77 kilometreye çıkabilir.
Saat 15.00 – 18.00 arası: Sıcaklık 14 derece. Rüzgarın hızı saatte 77 kilometreye çıkabilir.
Saat 18.00 – 21.00 arası: Sıcaklık 12 derece. Rüzgarın hızı saatte 63 kilometreye çıkabilir.
Saat 21.00 – 24.00 arası: Sıcaklık 10 derece. Rüzgarın hızı saatte 38 kilometre.
KONYA'NIN İLÇELERİNDE BUGÜN HAVA DURUMU
Konya kent merkezinin yanı sıra bazı ilçelerde de lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Bu ilçeler; Altınekin, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar ve Karapınar.
KONYA, ESKİŞEHİR, AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konya, Eskişehir ve Aksaray Valilikleri tarafında okulların tatil olacağına yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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