Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e taziye

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Devlet Sınır Hizmeti'ne bağlı helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dilediği kaydedildi.



Taziye mesajında helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin olmasından son derece üzüldüğünü belirten Aliyev, "30 Kasım 2021'de Devlet Sınır Teşkilatına ait askeri helikopterin Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında düşmesi sonucu mürettebatın hayatını kaybettiği haberi bizi son derece kederlendirdi. Bu ağır kaybın acısını sizlerle paylaşıyoruz. Mehriban Aliyeva ile birlikte size ve yakınlarınıza en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Allah rahmet etsin" ifadelerine yer verdi.