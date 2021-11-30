Bursa, Çanakkale, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Bursa'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe geldi. Yurt genelinde etkili olan yağışlar Marmara Bölgesi'nde fırtına ve lodos şeklinde kendini gösterdi. Hal böyle olunca fırtına ve lodosun etkisini sürdürdüğü illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bursa, Çanakkale, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Bursa'da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı...

BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI AÇIKLAMASI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.