Bursa, Çanakkale, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Bursa'da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı...
Bursa, Çanakkale, Yalova'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren fırtına ve lodos sonrasında okullardan tatil haberleri ardı ardına gelmişti. Bazı illerde yağışların devam etmesi sonrasında veliler ve öğrenciler yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, Bursa, Çanakkale, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Bursa'da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı...
Bursa, Çanakkale, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Bursa'da okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar peş peşe geldi. Yurt genelinde etkili olan yağışlar Marmara Bölgesi'nde fırtına ve lodos şeklinde kendini gösterdi. Hal böyle olunca fırtına ve lodosun etkisini sürdürdüğü illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, Bursa, Çanakkale, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Bursa'da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı...
BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI AÇIKLAMASI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;
İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!
İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
BURSA VALİSİ DUYURDU...
Vali Canbolat'ın duyurusu şöyle;
Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle;
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
BURSA, ÇANAKKALE, YALOVA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa Valiliği tarafından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Konu hakkında açıklama gelmesi halinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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