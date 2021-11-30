Son dakika: Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı. Olayda ölü ve yararlılar olduğu belirtildi.
Son dakika haberi... Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı. Olayda ölü ve yararlılar olduğu belirtildi.
Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.
Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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