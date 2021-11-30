30 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan’da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı. Olayda ölü ve yararlılar olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı. Olayda ölü ve yararlılar olduğu belirtildi.

Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, helikopter mürettebatından ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Askeri helikopter düştü! ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA