Son dakika: Azerbaycan’da askeri helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Azerbaycan'da askeri helikopterin tatbikat sırasında düştüğü açıklandı. Olayda ölü ve yararlılar olduğu belirtildi.

Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında meydana geldiği bildirildi.