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1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil olacak mı?

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Giriş Tarihi: 30.11.2021
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1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu’da okullar tatil mi? Yarın Kocaeli, Sakarya, Bolu’da okullar tatil olacak mı?

1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fırtına ve lodosun Marmara'da etkisini göstermesinin ardından, ulaşım olumsuz yönde etkilendi. Dün itibariyle okullardan tatil haberinin gelmesinin ardından gözler 1 Aralık için benzer kararın alınıp alınmayacağına çevrildi. İşte, 1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil olacak mı?

1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gece başlayan fırtınanın bugün de devam edeceği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceği uyarılarında bulundu. Veliler ve öğrenciler yarın için okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil olacak mı?

KOCAELİ YARIN OKULLAR VAR MI?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

1 ARALIK KOCAELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği tarafından 1 Aralık için resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

1 ARALIK ÇARŞAMBA OKUL VAR MI, TATİL Mİ?

Dün lodos tatili ile ilgili ilk açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bartın ve Düzce'de de lodos nedeniyle yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyurdu.

Henüz 1 Aralık Çarşamba günü ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Buna göre, okullarda eğitim devam edecek.

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