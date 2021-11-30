1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gece başlayan fırtınanın bugün de devam edeceği, kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görüleceği uyarılarında bulundu. Veliler ve öğrenciler yarın için okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil olacak mı?

KOCAELİ YARIN OKULLAR VAR MI?

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.