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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Kış mevsiminde kapanma olacak mı?

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Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! Kış mevsiminde kapanma olacak mı?

Omicron varyantı Türkiye’de görüldü mü? Delta varyanıtında son durum ne Türkiye’de kış mevsiminde kapanma olacak mı? Kritik sorulara yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. İşte detaylar…

Omicron varyantı Türkiye'de görüldü mü? Delta varyanıtında son durum ne Türkiye'de kış mevsiminde kapanma olacak mı? Kritik sorulara yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İşte detaylar…

Bakan Fahrettin Koca, AK Parti MYK'da sonrası omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor. Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" dedi.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" ifadelerine yer verdi.

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Koca, ayrıca sağlık çalışanlarına yönelik bir iki gün içinde önemli gelişmeler yaşanacağını da kaydetti.


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