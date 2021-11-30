Fırtına gidiyor, kar geliyor! Meteoroloji’den 67 ile son dakika uyarısı peş peşe geldi! Böylesine az rastlanır! Kar ufukta göründü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamaları ardı ardına geliyor. Kuvvetli fırtına nedeniyle 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Vatandaşlar hava durumu için gelen açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, konu hakkında gelen son dakika açıklamalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, bugün akşam saatlerine kadar Marmara'nın güneyinde ve Ege'de etkisini sürdüren rüzgar ve fırtınanın gece saatlerine kadar iç bölgelerde kuvvetli bir şekilde devam edeceğini söyledi.