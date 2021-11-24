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Aydın'da uyuşturucu partisine baskın: 8 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Aydın’da uyuşturucu partisine baskın: 8 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin uyuşturucu partisi düzenlendiği ileri sürülen eve yaptığı operasyonda 1'i kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 7 gram eroin ve 9 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, önceki gün saat 01.00 sıralarında, uyuşturucu partisi düzenlenip, satışı yapıldığı ileri sürülen Şirinevler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 7 gram eroin ve 9 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi. Evdeki 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerde Ü.A., E.G., H.D., R.K. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer şüpheliler S.S., M.D. ve Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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